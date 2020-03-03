После всенародного голосования потребуется время на другие процедуры

Поправки к Конституции начнут действовать уже в апреле 2020 года. Такое предположение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, что всенародное голосование по поводу внесения изменений в главный закон страны назначено на 22 апреля, передает РИА "Новости". Еще два – три дня потребуются для подсчета голосов. Затем президент России должен будет подписать Указ о вступлении в силу закона о поправках в Конституцию.

"С понедельника, 27 апреля, мы живем по Конституции уже улучшенной", – сделал вывод Жириновский.

Инициативу внести поправки в Конституцию выдвинул президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 15 января 2020 года. Он указал на несколько моментов, которые, по его мнению, следует отразить в главном законе страны. Позже в рабочую группу, которая занималась подготовкой соответствующего законопроекта, поступили еще сотни предложений по модернизации Конституции РФ.