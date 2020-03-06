Российский лидер выступил против двоевластия в стране

Президент РФ Владимир Путин отказался возглавить Госсовет после того, как покинет пост руководителя государства. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности города Иваново.

Он опасается, что тогда страна может оказаться в ситуации двоевластия.

"Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, – вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", – цитирует РИА "Новости" президента.



Также Путин отметил, что не хочет отменять ограничения президентских сроков, о чем ранее с такой просьбой к нему обратился петербургский ветеран.

"Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на десять лет, а минимум лет на 30 или 50", – пояснил глава государства, видео выступления которого размещено в "Твиттер" на странице "Кремлевский пул РИА".

Кроме того, лидер нации считает, что для России не подойдет такая форма правления, как парламентская республика. По его мнению, в РФ "будет плохо" без сильной президентской власти, поскольку у нас нет устойчивых политических партий, которые "росли в Европе столетиями".

Ранее в пятницу, 6 марта, на улице в Иваново одна из жительниц предложила Путину женится на ней.

