Журналист Асеев призвал вывести всех жителей ДНР и ЛНР, считающих себя русскими, на территорию РФ

Акула пера украинского происхождения, обвиненная в шпионаже, заявила, что Незалежная проиграла "войну" за Луганскую и Донецкую народные республики. Станислав Асеев призвал не бороться за потерянные территории, а постараться сохранить имеющиеся, чтобы "это не расползалось дальше".

Журналист уверен, что стоит всех жителей ДНР и ЛНР, который называют себя русскими, перевести в Россию. Асеев заявил, что население, которые сформировалось на Донбассе за время военных действие, не пропагандирует украинских ценностей. Именно поэтому такая молодежь Незалежной не нужна. Но про этом он признал, что Украине все равно не удастся получить контроль над границей страны, пишут "Известия".

Напомним, что русский язык стал официальным на территории ДНР 6 марта. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Украина окончательно потеряла земли Донбасса.

Незалежная болезненна переживает "потери" любых территорий. Не так дано украинцев вывело из себя то, что американское издание опубликовало карту мира, где Крым был помечен, как часть России.



