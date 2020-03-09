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Российский сенатор назвал причину катастрофы на Украине

Российский сенатор назвал причину катастрофы на Украине
Фото: pixabay.com
Алексей Пушков поспорил с экс-министром иностранных дел Незалежной Павлом Климкиным

Украинский политик объяснил, что празднование 75-ой годовщины победы в Москве станет настоящей катастрофой. С ним не согласился сенатор Алексей Пушков, заявив, что настоящая проблема страны-соседа – это неразбериха в Киеве.

Политический деятель и известный журналист поделился своей точкой зрения в "Твиттере". Он напомнил, что на Украине отказались отмечать 9 Мая. "И чего туда ехать?" – задался логичным вопросом Пушков.

Напомним, что Климкин ранее выступил с заявлением, что ситуация, при которой лидеры западных стран отправятся на День победы в Москву. Не заехав в Киев за день до этого, станет катастрофой. Экс-министр иностранных дел Незалежной уверен, что Путин достигнет с ними неких "закулисных договоренностей", не поставив страну-соседа в известность. Киеву, естественно, это будет не выгодно.

Об отказе праздновать 9 Мая на Украине заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он напомнил, что весь европейский континет готов понять причины трагедии, случившейся много лет назад, и простить друг друга. Праздник, по мнению политика, должен пройти именно в таком направлении. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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