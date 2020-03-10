Парад Победы пройдет без лидера США

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая. Об этом Белый дом сообщил российской стороне.

В то же время, по информации "Коммерсанта", в Вашингтоне отметили, что участие США в памятных мероприятиях в России будет обеспечено высокопоставленными делегатами.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы посмотреть парад на Красной площади. Однако эксперты предупреждали, что в таком случае американскому лидеру придется заезжать сначала в Киев.

В России 9 мая 2020 г. отметят 75-летие Великой победы над фашистами.