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Трамп отказался от приглашения Путина

Парад Победы пройдет без лидера США

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая. Об этом Белый дом сообщил российской стороне.

В то же время, по информации "Коммерсанта", в Вашингтоне отметили, что участие США в памятных мероприятиях в России будет обеспечено высокопоставленными делегатами.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы посмотреть парад на Красной площади. Однако эксперты предупреждали, что в таком случае американскому лидеру придется заезжать сначала в Киев.

В России 9 мая 2020 г. отметят 75-летие Великой победы над фашистами.

Николай ВИКТОРОВ

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