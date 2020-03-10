Президент США мог вызвать гнев и демократов, и республиканцев

Антироссийское лобби в США посчитало бы поездку Дональда Трампа в Россию на Парад Победы 9 мая доказательством связи американского президента с Кремлем. Именно поэтому Трамп отказался приезжать в Москву, считает сенатор Алексей Пушков.

"Это было предсказуемо. Трамп говорил, что он лично настроен принять приглашение, но предвыборная кампания может помешать ему", – сказал сенатор в комментарии изданию "Взгляд".

Политик добавил, что апелляция Трампа к предвыборному процессу – всего лишь "хорошая отговорка". По мнению Пушкова, не только демократы, но и многие республиканцы могли бы не одобрить визит Трампа в Россию. "Приезд в Москву рассматривался бы как уступка Путину", – подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп заявил, что не приедет на Парад Победы 9 мая.