Польский дипломат предложил прекратить "исторические споры"

Руководитель МИД Польши Яцек Чапутович рассказал о важности налаживания отношений с РФ. И выразил надежду, что странам удастся найти общий язык.

Дипломат пояснил, что сейчас ситуация между двумя государствами сложная, но они соседи, поэтому хотелось бы встать на путь мира. Он добавил, что хотел бы встретиться с коллегой из РФ Сергеем Лавровым. Скорее всего, переговоры удастся провести до саммита Совета Европы, который запланирован на май 2020 г.

"Есть еще время, чтобы договориться", – отметил Чапутович.

По его словам, в Польше надеются на улучшение отношений со страной-соседкой вне зависимости от исторических разногласий. Дипломат уверен, что заниматься анализом документов о Второй мировой войне должны не политики, а профессионалы, пишет РБК.

Относительно истории у Москвы с Варшавой, действительно, в последнее время возникает много споров. Недавно Польша объявила СССР в том, что он сыграл роль оккупанта в начале Второй мировой войны.