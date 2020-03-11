Одновременно СССР обвинили в нападении на польскую территорию

Между Москвой и Варшавой, оказывается, нет разночтений в вопросе роли Красной армии в победе над немецко-фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Взаимопонимание отсутствует только в отношении пакта Молотова – Риббентропа.

"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народа", – сказал он в интервью РБК.

Более того, министр считает, что именно нацистский Берлин несет основную ответственность за развязывание Второй мировой.

Но вот с пактом Молотова – Риббентропа совсем иное дело. По мнению Чапутовича, благодаря этому соглашению между Третьим рейхом и советским правительством "СССР напал на территорию Польши".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце 2019-го резко раскритиковал поведение Варшавы в преддверии начала Второй мировой войны. Так, он назвал "сволочью" и "свиньей антисемитской" посла Польши в Берлине Юзефа Липски, который еще в 1938 г. одобрил идею Гитлера выслать всех евреев из Европы в Африку, за что обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. После этого, польские власти не унимаются и продолжают искать виновных в трагедии середины прошлого века везде, кроме как в собственной истории.

