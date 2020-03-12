Предприниматель с 2015 года находится в международном розыске

Президент РФ Владимир Путин назвал Михаила Ходорковского жуликом. И напомнил, что сотрудники компании бизнесмена, предположительно, замешаны в убийствах.

Глава государства высказался о сбежавшем из России предпринимателе в последнем интервью ТАСС. Он предположил, что тот, скорее всего, лично отдавал своим подручным указы по устранению неугодных ему личностей.

Владимир Путин сомневается, что служба безопасности компании могла действовать без прямого распоряжения руководителя, передает "ФедералПресс".

В 2015 г. Михаила Ходорковского объявили в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска. Интерпол отклонил запрос по бизнесмену и отказался сотрудничать с российскими спецслужбами.

Ранее "Утро" писало, что опальный бизнесмен Михаил Ходорковский живет в Лондоне на выведенные из России миллиарды.