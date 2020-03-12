Депутата Госдумы затравили за стремление сделать Россию сильнее

Многие силы за рубежом стремятся ослабить Россию, поэтому им не понравился предоставленный президенту Владимиру Путину шанс баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Соответствующую поправку предложила внести в Конституцию депутат, экс-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова. Парламентарии Госдумы ее поддержали, а в других странах, напротив, подвергли жесткой критике. На это обратил внимание спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Показателен, по его мнению, тот факт, что поправки, касающиеся, например, социальных прав россиян, за рубежом даже не заметили. А за Путина в качестве президента Терешкову и членов ее семьи буквально затравили.

"Сегодня Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи и способный нашу страну сделать сильнее. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной", – пояснил Володин.

Но Россия знает свои сильные стороны и способна их защищать. Заблуждается тот, кто считает преимуществом РФ ее природные богатства: жизнь показывает, как резко может падать их стоимость. "Наше преимущество - Путин, и мы его должны защитить", – подчеркнул Володин, призвав коллег вне зависимости от партийной принадлежности оградить Терешкову от "лжи, которая идет из-за рубежа".

Депутаты приняли закон о внесении поправок в Конституцию 11 марта. В числе одобренных инициатив было и предложение Терешковой об "обнулении" прошлых президентских сроков действующего главы государства.

Ранее сама автор поправки сообщила, что пошла на этот шаг по просьбам простых людей, пишет сайт "Комсомольская правда".