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Иран нашел аргумент для снятия санкций США

Тегеран не может бороться с коронавирусом из-за ограничительных мер

Власти Ирана заявили о необходимости снятия всех санкций, наложенных США. Глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад обратился с данной просьбой к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.

В официальном письме, адресованном так же министрам иностранных дел всех стран, Джавад заявил о  необходимости снятия всех односторонних и незаконных санкций против Ирана для борьбы с распространяющемся в мире новым типом коронавируса– COVID-19, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави в своем Twitter.

Напомним, что  первая вспышка заболевания вирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. По данным онлайн-карты,отслеживающей активность инфекции, созданной на базе института Хопкинса, на данный момент, инфицированию подвержены более 116 стран и регионов. Иран, сегодняшний день, является страной, где было зафиксировано более десяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось, что эпидемия в Китае пошла на спад.

Александра АКСЕНОВА

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