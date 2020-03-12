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Зеленский признался в неспособности остановить войну в Донбассе

Глава Незалежной убежден, что Киев одержит победу

Украина не может в одностороннем порядке остановить войну в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в четверг, 12 марта.

Он отметил, что все сейчас живут "в воюющем мире", в котором человек не является приоритетом.

"Мы все знаем, что у нас война на востоке, где в результате мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины", – подчеркнул пан Зеленский.

Свой спич он толкнул в ходе презентации системы фиксации админнарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Видео мероприятия доступно на YouTube-канале.

Ранее сегодня националисты напали на советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо из-за его слов о том, что в Донбассе идет гражданская война.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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