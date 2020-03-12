Киев избавляется от российской дипмиссии
Городской совет Киева расторг договоры об аренды с 1999 г. трех земельных участков на Подоле с дипломатической миссией России.
Как сообщает УНИАН, данное решение поддержало сегодня на заседании Киевсовета большинство депутатов. Речь идет не о территории, где сейчас находится российское посольство, а участки, переданные под будущее строительство консульского отдела РФ и жилых домов.
Они располагаются на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и улице Боричев Ток, 17, 19, 21.
"Решение принято, учитывая фактическое пребывание Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая устойчивое общественное сопротивление созданию условий для функционирования органов государства-агрессора на территории Киева", – говорится в информации агентства.
Также отмечается, что эти земельные участки не использовались по назначению уже больше 20 лет. Часть территорий уже обустроена киевлянами для общественного отдыха, в результате чего власти столицы Незалежной намерены изучить вопрос о предоставлении указанным участкам статуса скверов.
Депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк в своем "Фейсбук" высоко оценил решение Киевсовета.
"На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта", – написал украинский националист.
Напомним, Россия и Украина отозвали своих послов в 2014 году. Дипмиссию в Киеве ныне возглавляет временный поверенный в делах Александр Лукашик.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик