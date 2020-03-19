Президент РФ рассказал, как он руководит страной

Российский лидер Владимир Путин пояснил, почему ошибаются люди, которые называют его царем: он работает, а не раздает приказы сделать что-то за него.

"Я не царствую", – подчеркнул президент в интервью ТАСС.

По словам Путина, когда-то ему и в голову не приходило, что в течение 20 лет он будет возглавлять государство. Что касается времени после 2024 г., когда истечет его нынешний срок на посту президента, то он пока не решил, чем займется и в каком качестве.

При этом Владимир Владимирович дал понять, что "сходить с дистанции" он не намерен из-за "чувства ответственности" за происходящее сейчас и за то, что будет происходить в будущем. В любом случае, он ориентируется на запросы россиян и готов действовать в соответствии с настроениями населения, передает телеканал "360".

Ранее в РФ приняли закон о поправках в Конституцию, который дает возможность Путину еще раз участвовать в президентских выборах. Для вступления закона в силу его должны одобрить граждане страны. Голосование назначено на 22 апреля 2020 года.