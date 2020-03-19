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Соловьев припомнил Ходорковскому кровавые разборки

Соловьев припомнил Ходорковскому кровавые разборки
Владимир Соловьев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий опроверг слова беглого олигарха

Создание "ЮКОСа" в 1990-х гг. сопровождалось массовыми нарушениями закона. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в заочной дискуссии с экс-главой нефтяного холдинга Михаилом Ходорковским.

Ранее проживающий в Лондоне олигарх заявил, что "воссоздал "ЮКОС" из руин" и при этом "ничего не воровал".

"Михаил Борисович, а вы кому эти сказки рассказываете?", – возмутился Соловьев.

Журналист напомнил, что изначально Ходорковский не имел никакого отношения к нефтяной отрасли, но получил активы в результате "бандитской и кровавой приватизации". Причем людей, которые на самом деле работали в данной сфере, постигла печальная судьба.

"Мэр Нефтеюганска был убит показательным образом в день вашего рождения", – напомнил телеведущий Ходорковскому в эфире своего канала "Соловьев LIVE".

По сведениям журналиста, предприниматель подкупал в свое время политиков, судей, спецслужбы, обманывал инвесторов, проделывал махинации с налогами, пишет "Царьград". Неугодные Ходорковскому люди якобы бесследно исчезали или были убиты.  

"Давайте расскажем правду!" - призвал Соловьев.

Ранее о связи Михаила Ходорковского с криминалом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Николай ВИКТОРОВ

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