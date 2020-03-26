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Крах для Зеленского: коронавирус вскроет все проблемы Украины

Крах для Зеленского: коронавирус вскроет все проблемы Украины
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Ситуацию с COVID-19 назвали "черным лебедем" для действующей власти

Разгулявшаяся по миру коронавирусная инфекция обнажит тщательно скрываемые проплешины на Украине. У находящихся взаперти людей, полагает директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, появилось больше свободного времени на размышления.

На карантине народ может поменять свое отношение к действующей власти и жизни в целом. Таким образом, отметил эксперт, коронавирус может сыграть с президентом страны Владимиром Зеленским злую шутку, став для него "черным лебедем".

"Судя по всему, вскрывается много проблем разного уровня. В обществе уже назревает социальная напряженность", – пояснил социолог в беседе с изданием "Obozrevatel".

По словам Дмитрука, карманы его соотечественников в последние годы пустеют, а размножившийся COVID-19 лишь усугубит экономическую ситуацию на Украине. Сейчас, напомнил он, сбережений жителей страны хватит, в лучшем случае, на месяц. Как быть дальше – не понятно. 

По последним данным портала "Coronavirus-monitor.ru", в Незалежной проживает 156 больных коронавирусом. Пять украинцев стали жертвами страшной инфекции. Во всем мире китайской пневмонией сейчас страдают почти 493 тыс. человек.  

Ранее стало известно, что украинцы нарушают антивирусные правила. 

Ксения АНДРЕЕВА

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