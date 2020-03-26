Ситуацию с COVID-19 назвали "черным лебедем" для действующей власти

Разгулявшаяся по миру коронавирусная инфекция обнажит тщательно скрываемые проплешины на Украине. У находящихся взаперти людей, полагает директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, появилось больше свободного времени на размышления.

На карантине народ может поменять свое отношение к действующей власти и жизни в целом. Таким образом, отметил эксперт, коронавирус может сыграть с президентом страны Владимиром Зеленским злую шутку, став для него "черным лебедем".

"Судя по всему, вскрывается много проблем разного уровня. В обществе уже назревает социальная напряженность", – пояснил социолог в беседе с изданием "Obozrevatel".

По словам Дмитрука, карманы его соотечественников в последние годы пустеют, а размножившийся COVID-19 лишь усугубит экономическую ситуацию на Украине. Сейчас, напомнил он, сбережений жителей страны хватит, в лучшем случае, на месяц. Как быть дальше – не понятно.

По последним данным портала "Coronavirus-monitor.ru", в Незалежной проживает 156 больных коронавирусом. Пять украинцев стали жертвами страшной инфекции. Во всем мире китайской пневмонией сейчас страдают почти 493 тыс. человек.

Ранее стало известно, что украинцы нарушают антивирусные правила.