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Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили

Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
Фото: pixabay.com
Власти республики отрицают экспроприацию у иностранцев участков на территории полуострова

Критика и заявления Европейского союза по поводу недавнего указа Владимира Путина, запрещающего гражданам других стран и юрлицам владеть землей в Крыму, бессмысленны. Так прокомментировал вчерашний выпад Брюсселя глава рабочей группы по международно-правовым вопросам крымского постпредства при президенте Александр Молохов.

"Наша страна не нуждается в признании Евросоюзом указов президента России", – цитирует РИА "Новости" представителя республики.

Он отметил, что ограничения, введенные главой нашего государства, простимулируют деловую активность в Крыму.

Также Молохов категорически отверг домыслы о какой-либо "принудительной реквизиции либо конфискации" собственности. Все будет решаться по суду с учетом предварительной и равноценной компенсации, подчеркнул чиновник.

Напомним, 20 марта президент РФ расширил перечень территорий в Крыму, на которых иностранцам запрещено обладать земельными участками.

Теперь в течение года граждане зарубежных стран должны продать свою крымскую собственность или перерегистрировать ее на аффилированных лиц.

Накануне ЕС выпустил заявление с критикой этого указа, назвав такие ограничения "нарушением международного гуманитарного права" и очередным шагом в якобы насильственном навязывании жителям полуострова российского гражданства. Кроме того, в Евросоюзе усмотрели действия Москвы по незаконному отбору собственности.

Брюссель объявил, что не признает российский документ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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