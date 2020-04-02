Александр Лукашенко уверен, что сейчас не самое подходящее время для объединения

В настоящий момент россиянам трудно понять братьев белорусов. Отношения стран похожи на американские горки: мы то договариваемся о поставках нефти и очень сильно друг друга любим, то высказываем другу другу взаимные упреки. Непрекращающиеся политические игрища привели к тому, что вопрос об интеграции, который Лукашенко и Путин подняли еще до распространения эпидемии коронавируса, пришлось отложить аж на целый год.

Президент страны-соседа уверен, что сейчас для "слияния" двух стран совершенно не подходящее время.

"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", – сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".

Напомним, что речь о так называемом "союзном договоре" с Москвой белорусы завели еще в конце 2019 года. Лукашенко условия Российской стороны все время казались какими-то "невыгодными", четкого "да" или "нет" на важные вопросы он сказать не мог, пишет "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" сообщило, что Минск назвал московские способы борьбы с коронавирусом головотяпством.