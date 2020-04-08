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Литва решила выпросить денег у ЕС с помощью РФ

Литва решила выпросить денег у ЕС с помощью РФ
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прибалты обвинили нашу страну в недостаточно активной борьбе с фашизмом

Литва нашла необычный способ получить деньги от состоятельных государств Евросоюза, уверены политологи. Страна решила выступить в качестве противника РФ на международной арене и обвинила Россию в недостаточно активной борьбе с фашистами в период Второй мировой войны.

Парламент Литвы принял резолюцию, осудив позицию нашего государства, отмечает ТАСС.

"Окончание Второй мировой войны не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу", - утверждается в документе.

Политологи, которые занялись анализом ситуации, уверены, что Литва таким образом пытается "выпросить" денег у соседей по Евросоюзу. В последние несколько лет США и Старый Свет уже не так активно финансируют страны Прибалтики. Поэтому Литва решила, что увеличение масштабов русофобии поможет получить дополнительные средства к существованию, уверены эксперты. 

Ранее "Утро" писало, что Польшу и Прибалтику признали балластом НАТО. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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