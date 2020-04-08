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В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма

В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Разменной монетой хотят сделают санкции

В России прокомментировали заявление бывших послов США на Украине о том, что Вашингтону нужно воспользоваться пандемией и заставить Россию вернуть Крым в обмен на санкции.

Как заявил в интервью URA.RU директор Центра региональной политики Илья Гращенков, слова Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора могут быть частью предвыборной кампании Трампа. Таким образом действующий президент может пытаться оградить себя от обвинений в связях с Россией и тем, что "его избрал Путин". Остальные опрошенные эксперты рекомендовали не обращать внимание на странные высказывания дипломатов, которые давно не при делах.

На предложение бывших послов США на Украине уже ответили в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сама постановка вопросов "если" и "когда" попросту не стоят, потому что Крым – это часть России.

"Это точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная", – цитирует Пескова НСН.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал США ни в коем случае не снимать санкции с России в условиях пандемии.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вот так
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Dietrich Ritter
Так нужно свинорылым еще добавить санкций, раз не понимают по- человечески! Тем более, раз они им так нравятся и такие "даже полезные"! Скот понимает только кнут.
какой ты самокритичный, кастрюлька! ))
Александр Болдок
Ответить
Че по чем как бы еще чего нибудь не потерять.
Dietrich Ritter
Ответить
Так нужно свинорылым еще добавить санкций, раз не понимают по- человечески! Тем более, раз они им так нравятся и такие "даже полезные"! Скот понимает только кнут.
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