ЕС обвинил Россию и Китай в захвате мира
Очевидно, что Россия и и Китай стараются захватить мир, пока остальные страны борются с коронавирусом. Санитарный кризис им только на руку, уверены в Евросоюзе.
"Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших в борьбе с пандемией", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он уверен, что крупные державы добиваются мирового господства, в том числе при помощи СМИ, которые формируют общественное мнение и располагают жителей других стран к гражданам РФ и Китая.
Спикер также напомнил, что ЕС помог Китаю в период, когда там только начала полыхать эпидемия.
Ранее "Утро" писало, как Россия спасает другие страны от распространения коронавируса.
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