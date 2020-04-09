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ЕС обвинил Россию и Китай в захвате мира

ЕС обвинил Россию и Китай в захвате мира
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
По мнению европейцев, две супердержавы завоевывают господство в период пандемии

Очевидно, что Россия и и Китай стараются захватить мир, пока остальные страны борются с коронавирусом. Санитарный кризис им только на руку, уверены в Евросоюзе. 

"Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших в борьбе с пандемией", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он уверен, что крупные державы добиваются мирового господства, в том числе при помощи СМИ, которые формируют общественное мнение и располагают жителей других стран к гражданам РФ и Китая. 

Спикер также напомнил, что ЕС помог Китаю в период, когда там только начала полыхать эпидемия. 

Ранее "Утро" писало, как Россия спасает другие страны от распространения коронавируса

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
Ответить
Гость UA
Опять чушь <цензура> Полина ЛЕДОВСКИХ!!!!!!!!!!!!
"Пендавских"
Гость UA
Ответить
Опять чушь <цензура> Полина ЛЕДОВСКИХ!!!!!!!!!!!!
ВВП
Ответить
Так че дальше то? Давай продолжай <цензура>...!
ВВП
Ответить
Полина, ты что не успела дописать, наверное побежала наливать клиенту кофе. Палишся полина!
Поліна, ти що не встигла дописати, напевно побігла наливати клієнту кави. Палішся поля!
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