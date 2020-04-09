По мнению европейцев, две супердержавы завоевывают господство в период пандемии

Очевидно, что Россия и и Китай стараются захватить мир, пока остальные страны борются с коронавирусом. Санитарный кризис им только на руку, уверены в Евросоюзе.

"Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших в борьбе с пандемией", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он уверен, что крупные державы добиваются мирового господства, в том числе при помощи СМИ, которые формируют общественное мнение и располагают жителей других стран к гражданам РФ и Китая.

Спикер также напомнил, что ЕС помог Китаю в период, когда там только начала полыхать эпидемия.

Ранее "Утро" писало, как Россия спасает другие страны от распространения коронавируса.