Рассказывать байки, когда люди во всем мире встревожены ситуацией с коронавирусом, недопустимо, подчеркивают в РФ

Настроенные против Москвы представители Евросоюза распространяют фейки о ситуации с коронавирусом в России. На это указал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он обратил внимание, что в последнее время от высокопоставленных лиц в ЕС звучат публичные заявления о том, что у России дела плохи, даже хуже чем в Италии.

"Пишется о том, что Кремль утаивает истинную информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас не хватает средств защиты", – рассказал Косачев в интервью "Евроньюс".

По его словам, наряду с фейками о "катастрофе в РФ", утверждается, что, дескать, гуманитарная помощь, которую Москва оказывает пострадавшим от коронавируса странам, – это просто попытка повлиять на политическую обстановку. Сенатор осудил подобные инсинуации и подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном и едином Европейском союзе, пишет РИА ФАН.

Ранее зампредседателя Европейской комиссии по ценностям Вера Йоурова заявила, что "прокремлевские СМИ" усилили пропаганду против ЕС с использованием ложной информации о пандемии коронавируса в Европе.

В РФ действует уголовная статья о распространении дезинформации, в частности, недавно было возбуждено дело в отношении пользователя соцсети, который написал, что COVID-19 был создан в России, передает телеканал "360".

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