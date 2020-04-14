Семьи с детьми, в которых родитель лишился зарплаты из-за коронавируса, получат материальную помощь

Задача государства – помочь гражданам и бизнесу преодолеть сложный период, возникший из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 14 апреля, на пленарном заседании, в ходе которого депутаты нижней палаты одобрили ряд соответствующих инициатив правительства и коллег-парламентариев.

В пакет так называемых "антивирусных" мер вошел законопроект, который позволяет оказавшимся в трудной ситуации семьям с детьми от 3 до 7 лет получить денежное пособие. Важно, что учитываться будет финансовое положение семьи на момент подачи заявления на матпомощь. То есть данные о доходах за прошлый период не будут брать в расчет. "Это позволит поддержать людей, пострадавших из-за особого порядка работы предприятий в период коронавируса", – пояснил Володин.

Еще одна важная мера – отмена комиссии при оплате услуг ЖКХ. Ни банки, ни почтовые отделения, ни операторы платежных терминалов не смогут отныне прибавлять к сумме в платежке свой процент. Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ тоже можно будет погасить без комиссии.

Для предприятий, обеспечивающих своих сотрудников средствами защиты и дезинфекции в период эпидемии, решено снизить размер налогооблагаемой прибыли – на сумму, которая была потрачена на приобретение медицинских масок, тестов диагностики на коронавирус и т.п. Кроме того, предприятиям дается возможность брать кредиты для выплаты зарплат сотрудникам под гарантии государства.

В регионах, где введен курортный сбор, местные власти смогут приостановить его взимание. Как пояснил Володин, сейчас еще невозможно прогнозировать, когда начнут работать курорты и сколько они примут отдыхающих. "Поправки позволят исключить ситуацию, когда поступления от курортного сбора отсутствуют, а регион продолжает платить за его администрирование", – отметил председатель Госдумы.

Ранее депутаты во главе со спикером обратились к правительству с просьбой остановить неконтролируемый рост цен на продукты в период эпидемии. В свою очередь, парламентарии выразили готовность оперативно реагировать на решения кабмина по мерам поддержки граждан и бизнеса, для реализации которых необходимы законодательные решения.