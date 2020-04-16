В Чехии возмутились заведенным уголовным делом из-за памятника Коневу
Россия и Чехия продолжают обвинять друг друга в неправомерных действиях в ситуации со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Сегодня свое недовольство по заведенному в РФ по этому ЧП уголовному делу высказал мэр столицы Зденек Гржиб.
Пражанин назвал такой шаг Москвы недопустимым, поскольку нельзя преследовать демократически избранных представителей другой страны за исполнение ими своих служебных полномочий, пишет РБК.
В оправдание бездеятельности мэрии он заявил, что власти столицы не имеют права влиять на решения муниципалитета. Отметим, что памятник советскому военачальнику находился в районе Прага-6, а его снос активно лоббировал 36-летний староста управы Ондржей Коларж.
Монумент маршалу Коневу, руководившему операцией по освобождению Праги в 1945 году от фашистов и спасшего город от полного разрушения ценой жизни советских солдат, снесли 3 апреля. В связи с этим Следственный комитет России 10 апреля возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично" в отношении муниципальных властей Праги-6.
Одновременно Минобороны РФ направило запрос своим чешским коллегам о передачи памятника Москве. Однако те отказали, указав на то, что обращение было не по адресу.
Между тем, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский накануне сообщил, что направил в СК РФ список лиц, которые несут ответственность за снос монумента.
А сегодня стало известно о ходатайстве общественного совета при министерстве обороны страны переименовать станцию метро "Пражская" в Москве в честь маршала Ивана Конева. По словам главы организации, журналиста и редактора "МК" Павла Гусева, общественники предлагают оставить на станции барельефы и виды Праги, поскольку именно благодаря маршалу и красноармейцам их удалось сохранить в реальности.
В комментарии на "Эхо Москвы он напомнил, что в столице Чехии в свое время также переименовали станцию "Московская".
Пресс-секретарь чешского посольства в РФ Ян Индрих заявил, что в Праге никто на решение Москвы претензий не выразит.
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