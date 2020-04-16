Юриста подозревают в мошенничестве

В Москве был задержан Александр Вершинин. Он является адвокатом Михаила Абызова – экс-министра по вопросам Открытого правительства. По сообщениям журналистов, юриста подозревают в мошенничестве.

Сейчас Вершинина допрашивают следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Вопрос о мере пресечения пока остается открытым.

Юрист представлял интересы Михаила Абызова, который был задержан в 2019 году по обвинении в крупном хищении. Считается, что бывший министр вывез за рубеж около 4 млрд. рублей. Сам политик отрицает свою вину.