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Защитника экс-министра Абызова задержали

Юриста подозревают в мошенничестве

В Москве был задержан Александр Вершинин. Он является адвокатом Михаила Абызова – экс-министра по вопросам Открытого правительства. По сообщениям журналистов, юриста подозревают в мошенничестве.

Сейчас Вершинина допрашивают следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Вопрос о мере пресечения пока остается открытым. 

Юрист представлял интересы Михаила Абызова, который был задержан в 2019 году по обвинении в крупном хищении. Считается, что бывший министр вывез за рубеж около 4 млрд. рублей. Сам политик отрицает свою вину. 

Дарья ПЕТРОВА

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