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Госдума приняла законы о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Госдума приняла законы о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Фото: duma.gov.ru
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Регионы получат дополнительные средства, а медики - льготы

Депутаты Государственной думы приняли поправки в Бюджетный кодекс, необходимые для распределения федеральных средств регионам, пострадавшим от коронавируса. Пакет мер по поддержке граждан и бизнеса ранее предложил президент страны Владимир Путин.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение, принятое на пленарном заседании 17 апреля, предоставляет большие возможности субъектам РФ эффективно реагировать на трудности, связанные с мерами борьбы с эпидемией.

"Практически снимаются все ограничения на заимствования, взятие кредитов. Это все делается для того, чтобы регионы могли эффективно оказывать помощь предприятиям на местном уровне, на региональном уровне", – пояснил спикер. Важно, что теперь предприятиям будет проще решать вопросы с выплатами заработных плат сотрудникам.

Кроме того, парламентарии внесли поправки в Налоговый кодекс РФ. В частности, с дополнительных выплат медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, не будет взиматься НДФЛ. Предприятия, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, в том числе покупают для них медицинские маски, средства дезинфекции, также получат налоговые льготы.

Николай ВИКТОРОВ

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