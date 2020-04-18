Американцев пугают частые разговоры двух лидеров

Из-за пандемии коронавируса и нефтяной войны, которая закончилась новой сделкой ОПЕК, президент России Владимир Путин четыре раза общался с американским коллегой Дональдом Трампом с 30 марта, что своего рода рекорд. Из-за этого американские журналисты решили, что Кремль использует эти проблемы, чтобы добиться нормализации отношений с Белым домом.

Как пишет CNN, эта ситуация может негативно сказаться на США, которым перестанут доверять их союзники. Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс отметил, что президенты стали чаще разговаривать после, как Россия призвала США объединиться в борьбе с коронавирусом.

"Это часть долгосрочного плана Путина, направленного на то, чтобы подорвать доверие к США как к важному игроку в глобальной системе, подорвать наши альянсы", – заявил Вайс, добавив, что после президент России якобы сделает так, что между американским коллегой и его группой по национальной безопасности ухудшатся отношения.

При этом директор Института Кеннана Мэтт Роянски считает, что сотрудничество по борьбе с COVID-19 не может быть чем-то плохим, хотя и не исключает того, что журналисты правы в своих догадках о скрытых мотивах Путина. Роянси полагает, что Трамп мог бы пойти на сотрудничество, но так, чтобы это было выгодно по большей части лишь США.

В Кремле ранее говорили о том, что плотное общение Трампа и Путина потребовалось из-за совпадения интересов, но на другие сферы, кроме коронавируса и нефти, не повлияет.