США избавятся от мигрантов с помощью коронавируса
В США перестанут пускать мигрантов. Глава Белого дома Дональд Трамп уже делал попытки закрыть страну от приезжих, но процессу мешали его политические оппоненты. Сейчас же у него есть все шансы успешно реализовать свой план, полагает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.
Главный аргумент Трампа заключается в том, что в стране сильно выросла безработица из-за коронавируса. Американцам самим нужна зарплата, поэтому мигрантам в США не место. "На фоне атаки невидимого врага, а также в связи с необходимостью защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в США!" – сообщил Трамп в "Твиттер".
И это не голословное заявление, считает эксперт. "Если демократы мобилизуют свой электорат, они могут затормозить это решение или наложить на него вето в Палате представителей. Но президент может пробить этот закон", – сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik.
Для Трампа вопрос с мигрантами принципиален. Еще в предвыборную кампанию-2016 он обещал американцам избавиться от мигрантов, которые демпингуют на рынке труда, напоминает телеканал "360". Строительство стены на границе с Мексикой и попытка ограничить въезд мусульман в США не принесли ожидаемых результатов. Указ о мигрантах ради преодоления последствий пандемии придется как нельзя более кстати в преддверии новых президентских выборов.
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