Кремль отверг обвинения Запада в стремлении к ослаблению санкций
Москва категорически отрицает домыслы ряда иностранных представителей о том, что президент России Владимир Путин стремился к ослаблению антироссийских санкций, предоставляя помощь США и Италии в борьбе против коронавируса. Об этом рассказал в интервью штатовской телекомпании CNBC пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент "никогда не поднимал вопрос о санкциях", разговаривая со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"На самом деле, когда Путин услышал, что некоторые штаты в США столкнулись с очень, очень сложной ситуацией с аппаратами ИВЛ и другими материалами, его первым решением было отправить некоторую помощь", – сообщил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы думать о преимуществах и ожиданиях после предоставления такой поддержки. Путин, указал пресс-секретарь, против политизации гумпомощи.
На вопрос, может ли подход властей страны к вспышке COVID-19, который пока невозможно оценить в полной мере, повредить рейтингу популярности президента, Песков заметил, что это не было в центре внимания главы государства.
"За всю свою политическую карьеру Путин ни разу не выказал страха потерять свою популярность. ...Он по-прежнему пользуется подавляющим большинством поддержки среди населения, но это последнее, о чем он думает", – заявил кремлевский спикер.
Песков подчеркнул, что в настоящее время для Путина на первом месте стоит борьба против вируса и спасение жизней соотечественников, их лечение, а уж затем возрождение экономики.
В России прогнозируют наступление пика заболеваемости к середине мая, сказал представитель президента.
По его мнению, нынешняя эпидемия является огромным вызовом и опасностью для всех наций в мире.
"Речь идет не только о Путине или о России, каждая страна сталкивается с этим вызовом, и это совершенно беспрецедентно, мы никогда не сталкивались с таким раньше", – резюмировал Песков.
Пару дней назад, напоминает издание "ФедералПресс", пресс-секретарь, комментируя наличие у регионов индивидуальных средств защиты, признал, что в ряде областей действительно не хватает мест в больницах и аппаратов ИВЛ.
Добавим, на Западе некоторые политики и СМИ утвержали, что Россия предоставила помощь США и Италии якобы в обмен на снижение санкционного режима в отношении нашей страны. Москва неоднократно отвечала на эти упреки, что ни у кого не собирается просить отмены антироссийских рестрикций.
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