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Власти Чехии пошли навстречу России по поводу памятника маршалу Коневу

Власти Чехии пошли навстречу России по поводу памятника маршалу Коневу
Фото:EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
Судьбу монумента решат в ходе двусторонних переговоров

Чехия готова исполнять взятые на себя обязательства, в том числе по договору с Россией об охране памятников от 1993 года. Об этом заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.

Он подтвердил, что монумент в честь советского маршала Ивана Конева находится вод защитой данного договора, но, по его словам, в документе не сказано, что памятник нельзя перемещать с места на место. А власти Праги дескать просто хотели перенести его с улицы в Музей истории 20 века. Но раз Москве такая идея не понравилась, можно найти выход из ситуации, заявил министр в интервью Hospodářské noviny.

"Будем дискутировать о возможных альтернативных решениях", – сказал Петршичек.

Он отметил, что проблема затянулась, поскольку МИД РФ не обратился сразу в МИД Чехии, а запрос чешским властям о передаче памятника в Россию поступил от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Сейчас  согласование ведется по линии разных ведомств. "Мы открыты для переговоров с российской стороной", – утверждает глава МИД Чехии.

Ранее чешские СМИ распространили информацию, что Москва организовала спецоперацию против руководства Праги за снос памятника маршалу Коневу.

Николай ВИКТОРОВ

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