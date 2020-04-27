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В Кремле отреагировали на слухи о попытке отравить мэра Праги

В Кремле отреагировали на слухи о попытке отравить мэра Праги
Зденек Гржиб. Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
Москву попытались обвинить в организации спецоперации против чешских властей

Сведения о попытке отравления мэра столицы Чехии Зденека Гржиба и главы 6-го района Праги Ондржея Коларжа не имеют официальных подтверждений. Опубликованное журналистское расследование, итогом которого стало обвинения в адрес Москвы, не вызывает доверия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 27 апреля.

"Похоже на очередную утку. Нам вообще ничего не известно ни о каких расследованиях", – цитирует РБК Пескова.

Ранее чешское издание Respekt распространило сведения о том, что якобы три недели назад в Прагу прибыл агент Москвы с заданием отравить мэра и главу района Праги за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Россиянин, дескать, имел дипломатический паспорт и яд рицин в чемоданчике. Как утверждают чешские СМИ со ссылкой на неназванные источники, местные правоохранители спецагента вовремя раскусили и обеспечили чиновникам усиленную охрану. Поэтому покушение сорвалось.

Памятник Коневу был установлен в Праге благодарными чехами за освобождение столицы от фашистов во время Второй мировой войны. Но в апреле 2020 г. монумент снесли по решению администрации района, где он он находился все прошедшие десятилетия. При этом чешские власти отказались передать памятник российской стороне.

Николай ВИКТОРОВ

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