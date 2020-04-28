Экс-посол КНДР сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Председатель КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, жив, но болен. Об этом заявил бывший дипломат республики Тхэ Ен Хо, бежавший несколько лет назад в Южную Корею.
По его мнению, не стоит верить сообщениям, что Ким Чен Ын якобы умер или перенес операцию, слег с инсультом или какой-то другой болезнью. Ситуацию вокруг здоровья лидера КНДР всегда держали в строжайшем секрете, поэтому нынешние различные публикации в СМИ – это ничем не подтвержденные домыслы, заявил экс-посол в эфире CNN. Вместе с тем он согласен, что долгое отсутствие председателя на публике – это ненормально и свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.
"Ясно одно: он не может самостоятельно встать или нормально ходить", – убежден Тхэ Ен Хо.
По его словам, доверять сообщениям о состоянии Ким Чен Ына можно только после выступления ближайших родственников – сестры или жены лидера, передает "Интерфакс". В свое время, напомнил экс-дипломат, смерть Ким Чен Ира – отца нынешнего лидера – два дня держалась в строжайшей тайне, о ней не знал даже глава МИД КНДР. Но сейчас лидера не было в телеэфире с 11 апреля, вряд ли его смерть скрывали бы так долго.
О том, что с Ким Чен Ыном что-то не так, заговорили после того, как он не появился на мероприятии в честь годовщины рождения своего деда Ким Ир Сена, очень почитаемого в КНДР. При этом азиатские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власть в Северной Корее перешла к родной сестре председателя – именно ее подпись видели на важнейших документах.
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