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Экс-посол КНДР сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Экс-посол КНДР сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Беглый северокорейский дипломат объяснил, что значит долгое отсутствие лидера государства на публике

Председатель КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, жив, но болен. Об этом заявил бывший дипломат республики Тхэ Ен Хо, бежавший несколько лет назад в Южную Корею.

По его мнению, не стоит верить сообщениям, что Ким Чен Ын якобы умер или перенес операцию, слег с инсультом или какой-то другой болезнью. Ситуацию вокруг здоровья лидера КНДР всегда держали в строжайшем секрете, поэтому нынешние различные публикации в СМИ – это ничем не подтвержденные домыслы, заявил экс-посол в эфире CNN. Вместе с тем он согласен, что долгое отсутствие председателя на публике – это ненормально и свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

"Ясно одно: он не может самостоятельно встать или нормально ходить", – убежден Тхэ Ен Хо.

По его словам, доверять сообщениям о состоянии Ким Чен Ына можно только после выступления ближайших родственников – сестры или жены лидера, передает "Интерфакс". В свое время, напомнил экс-дипломат, смерть Ким Чен Ира – отца нынешнего лидера – два дня держалась в строжайшей тайне, о ней не знал даже глава МИД КНДР. Но сейчас лидера не было в телеэфире с 11 апреля, вряд ли его смерть скрывали бы так долго.

О том, что с Ким Чен Ыном что-то не так, заговорили после того, как он не появился на мероприятии в честь годовщины рождения своего деда Ким Ир Сена, очень почитаемого в КНДР. При этом азиатские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власть в Северной Корее перешла к родной сестре председателя – именно ее подпись видели на важнейших документах. 

Николай ВИКТОРОВ

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