Москва опровергла отправку "отравителя" в Прагу из-за сноса памятника Коневу
Россия опровергла информацию чешским СМИ о том, что Москва якобы направила в Прагу "отравителя", который должен был ликвидировать инициаторов сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 28 апреля.
"Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской Республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез, и об этом известно органам... Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет", – цитирует РИА "Новости" главу нашей дипломатической службы.
Накануне эти пражские новости комментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Она назвала публикации чешских СМИ о забросе российских спецслужб с чемоданом яда фейком и очередным вбросом. Дипломат подчеркнула, что такая информация требует тщательной проверки ее происхождения и источников.
Напомним, на волне жесткой критики из России по поводу сноса в Праге памятника советскому военачальнику Коневу 22 апреля чешское издание Respekt написало о том, что в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл самолет (заметим, воздушные гавани давно закрыты из-за карантина в связи с коронавирусом) с сотрудником наших спецслужб, у которого в багаже находится яд рицин (хорошо, что не "Новичок").
После этого сообщения ряд высокопоставленных чиновников были взяты под усиленную охрану, в том числе главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который и является главным иницииатором сноса памятника Герою Советского Союза.
Сам монумент демонтирован 3 апреля, в связи с чем СК России
возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично". Мэр Праги Зденек Гржиб
выразил возмущение таким шагом Москвы.
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