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США напомнят венграм о "тирании СССР"

США напомнят венграм о "тирании СССР"
Фото: pixabay.com
Молодому поколению исправят представление о том, кто прогнал фашистов, а кто притеснял народ

Жители Венгрии должны знать истинных героев Второй мировой войны и помнить о "тирании СССР". Так решили в Вашингтоне и поручили посольству США в Будапеште объявить конкурс проектов по представлению "правдивой" истории страны второй половины ХХ века.

В описании гранта говорится, что авторы проектов могут обращаться к любым событиям в жизни Венгрии, главное – чтобы там были свидетельства об актах жестокости, проявлениях неповиновения в период войны, а также о тирании Советского Союза. Отдельно указано, что в каждом проекте следует подчеркивать "вклад трансатлантического сообщества в победу над фашизмом и совместному движению к свободе", приводит RT выдержку из документа.

На реализацию проектов США обещают дать по $25 тысяч. Деньги можно потратить на проведение исследования, съемку фильма, организацию дискуссий и выставок, пишет "Вечерняя Москва". Рекомендовано привлекать к участию в программе людей, родившихся после 1985 г., активных пользователей соцсетей, лидеров молодежных и научных сообществ. Способствовать реализации программы, по замыслу авторов, смогут как местные жители и организации, так и американские.  

Ранее стало известно, что США выделяют несколько миллионов долларов на поддержку частного предпринимательства в Белоруссии. Цель проекта – диверсифицировать торговые связи республики.

Николай ВИКТОРОВ

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