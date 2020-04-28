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США дадут денег частным предпринимателям Белоруссии

США дадут денег частным предпринимателям Белоруссии
Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/www.globallookpress.com
У Вашингтона есть собственное представление, какой должна быть экономика республики

США выделят Белоруссии $10 млн в рамках программы по развитию экономики республики и стимулированию частного предпринимательства. Соответствующий документ обнародовало украинское отделение Агентства США по международному развитию (USAID).

"Цель данной программы - поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях", – передает RT пояснение американцев. По их мнению, белорусским бизнесменам не хватает финансирования для реализации своих проектов, тогда как именно развитие частного сектора  весьма благоприятно отразится на положении дел в республике в целом и поможет диверсифицировать экономику.

В феврале 2020г. в Минске впервые после длительного перерыва побывал высокопоставленный американский чиновник - госсекретарь Майком Помпео. После переговоров с ним президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и американцев много общих интересов и возможностей для сотрудничества. 

При этом сейчас в СМИ появились предположения, что США активизировались в Белоруссии не просто так, а в надежде на смену лидера республики после августовских выборов. Преемника Лукашенко в Вашингтоне дескать уже подобрали.

Николай ВИКТОРОВ

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