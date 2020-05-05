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Мэр российского города- миллионника подал в отставку

Сообщается, что он переходит на другую работу

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов решил подать заявление о сложении своих полномочий в досрочном порядке. Этот пост он занимал с 2018 года.

Сообщается, что в среду будет приниматься решение об отставке Панова из-за того, что он переходит на другую работу. Пока не уточняют, какую должность он будет занимать. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в СМИ ходили слухи, что Панова звали на работу в “Росатом”.

Евгения НАГОРСКАЯ

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