Сообщается, что он переходит на другую работу

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов решил подать заявление о сложении своих полномочий в досрочном порядке. Этот пост он занимал с 2018 года.

Сообщается, что в среду будет приниматься решение об отставке Панова из-за того, что он переходит на другую работу. Пока не уточняют, какую должность он будет занимать. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в СМИ ходили слухи, что Панова звали на работу в “Росатом”.