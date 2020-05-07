Зеленский вернется к актерской деятельности
Президент Украины Владимир Зеленский вернется в лоно студии "Квартал 95", когда закончится срок его каденции. С такой надеждой выступил партнер экс-комика, известный "квартальщик" Евгений Кошевой в программе "Бацман", эфир которой выложен на "Ютуб".
"Мы потеряли на время главную часть нашего коллектива. Я думаю, что он вернется", – сказал артист.
Он отметил, что в любом случае Зеленский посоветуется с украинцами, нужно ли ему идти на второй срок. Но поскольку Владимир Александрович обещал, что отработает один срок, то, полагает Кошевой, тот сдержит свое слово.
"И если вдруг так произойдет, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал"", – подчеркнул юморист.
Также он признался, что может своему другу в открытую сказать, что сейчас, когда он очутился в президентском кресле, вокруг него собралась куча "прихлебателей". Он надеется, что пан Зеленский сам с ними разберется и не нужно ему мешать.
Напомним, недавно лидеру нации припомнили, как он в составе "Квартала 95" высмеивал поведение экс-президента Грузии и также уже бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, которому, в нынешнем апреле предложил пост вице-премьера по реформам.
Мошенники шантажируют сидящих в интернете россиян
Карантин из-за пандемии расширил возможности злоумышленников
Лукашенко дал совет мужчинам
Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
- Исследователя коронавируса убили при загадочных обстоятельствах
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
Здоровье
- Раскрыт способ подтянуть живот без упражнений и жестких диет
- Упражнения для пенсионеров: как укрепить тело и избавиться от боли
- Зеленое лекарство: рецепт для повышения потенции
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик