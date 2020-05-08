Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии
Президент России Владимир Путин накануне Великой Победы над фашистскими захватчиками напомнил ряду европейских стран, в том числе Польше, об истории мюнхенского сговора с лидером Третьего Рейха Адольфом Гитлером перед Второй Мировой войной, результатом чего стал раздел Чехословакии. Он считает, что его участникам следовало бы осудить эти договоренности.
Об этом глава РФ заявил в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
"Советский Союз, на самом деле, в конце 80-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое – не осудить вот этот раздел Чехословакии?" – сказал Путин.
По его словам, власти СССР прекрасно знали, что творилось на Западе Европы накануне большой войны и все делали для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Однако Москву тогда никто не поддержал.
"Более того, в 38-м году ведущие западные страны – и Великобритания, и Франция – встретились в Мюнхене с Гитлером, с (главой итальянского правительства Бенито) Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором". И отдали на растерзание Чехословакию. И как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя", – цитирует РИА "Новости" российского президента.
Путин подчеркнул, что с Гитлером напрямую контактировали лидеры государств, договариваясь о том, что Варшава заберет часть Тешинскую область Чехословакии и "еще один прилегающий район".
Как отмечает "Царьград", президент РФ впервые поднял эту тему
на встрече с лидерами стран СНГ в декабре 2019 года. Тогда он своим коллегам прочел чуть ли не часовую лекцию о Мюнхенском сговоре – договоре между
Германией, Францией и Великобританией накануне Второй Мировой войны. В ней он также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играли польские власти.
В частности, Путин заявил, что
"Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи".
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