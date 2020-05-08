Действующая власть продолжает антироссийскую политику Порошенко

На Украине правоохранительные органы скорее арестуют человека с красным советским флагом, чем отморозка с нацистской свастикой. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", бывший замгенпрокурора страны Ренат Кузьмин.

По его словам, действующая власть продолжает политику экс-президента Петра Порошенко, а та "состоит в том, чтобы навязать мирному украинскому обществу эту псевдонациональную идею, которая выражается в анти-России и в анти-Советский Союз". В данной парадигме работают и силовики, считает политик.

"Одессит, вывесивший красный флаг на первое мая, будет сидеть в тюрьме, а тот, кто зигует и ходит с фашистской свастикой на спине, не понесет наказания", – сказал Кузьмин в эфире NewsOne, отрывок которого опубликовал портал "Политнавигатор".

Оппозиционер прокомменировал свое выступление и на странице в "Фейсбук". Парламентарий с негодованием написал, что возрождение нацизма в Незалежной продвигают даже не сторонники пана Порошенко, а депутаты партии Зеленского "Слуга народа" из Комитета Рады по национальной безопасности и разведке.

"Для них украинские эсэсовцы из дивизии СС "Галичина" – не члены преступной нацистской организации СС, осужденной Нюрнбергским трибуналом, а герои украинского народа! А то, что они уничтожали мирное население на оккупированных гитлеровцами территориях, так это для некоторых и не преступление вовсе, а подвиг настоящих патриотов! Вы послушайте только: вырезанное украинскими эсэсовцами село не преступление, а такой себе безобидный, цитирую: "эксцесс"!" – возмутился Кузьмин.

Накануне а-ля Вятрович, новый глава глава Института нацпамяти Антон Дробович призвал соотечественников не гордиться Великой Победой. Одновременно он поддержал героизацию коллаборационистов, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с немецко-фашистскими оккупантами.

