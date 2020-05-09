Киев старается не привлекать посторонних в решение дел внутри страны

Многие грузинские официальные лица сочли назначение Саакашвили на должность главы исполкома Украины аморальным. Однако Киев призывает не вмешиваться во внутренние дела своей страны.

Тем не менее, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что бывший президент его страны на своем посту на Украине долго не задержится. Он уверен, что Саакашвили пытается себя реинкарнировать в политике, но сделать ему этого не удастся.

“Все мы помним, как Саакашвили за волосы выбрасывали с Украины, через несколько месяцев это повторится”, – прокомментировал он газете "Взгляд".

Отказ Михаила Саакашвили от грузинского гражданства он назвал “постыдным”.

Напомним, в несколько дней назад Владимир Зеленский назначил своего бывшего коллегу на пост главы исполнительного комитета реформ. После того Грузия отозвала своего посла в Киеве, сообщив о необходимости провести с ним консультации.

В российском правительстве считают, что назначение Саакашвили на любой правительственный пост – “плохая примета”.

Ранее в Грузии взбесились из-за новости том, что Саакашвили вернулся в политику.