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У песионера силой отобрали флаг со звездой на Аллее Славы

С 2017 года на Украине запрещено использование символов СССР 9 Мая

В городе Мелитополе у пенсионера отобрали красный флаг со звездой. Мужчина пришел на Аллею Славы в День Победы, однако принес вместе с собой символику СССР, которую запрещено использовать на Украине с 2017 года. 

Силовики, патрулировавшие территорию парка, сочли такое поведение провокацией. Больше всего их заинтересовал не сам флаг, и даже не его цвет, а именно звезда, изображенная на полотне. О дальнейших мерах пресечения, примененных в адрес нарушителя порядка, не сообщается, пишет РЕН ТВ. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем Победы. В своей речи политик не упомянул о заслугах Красной армии, которая защищала границы его государства. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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