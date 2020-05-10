Дипломат утверждает, что мириться с таким заявлением нельзя

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала комментарий по поводу заявлений Белого дома о победе над нацизмом.

Ранее на официальном аккаунте Белого дома в социальных сетях появилась запись о том, что победу над фашизмом одержали только две страны: США и Великобритания. В сообщении указывалось, что это стало возможным благодаря “американскому духу”. При этом о роли Советского Союза там ничего не говорили.

Дипломат считает, что это нейтрализует эффект от принятия совместного заявления о встрече американских и российских солдат на Эльбе, где отмечалась роль объединения всех стран, вопреки существующим между ними противоречиям.

“В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух”, – написала Захарова на своей странице в социальных сетях.

Она утверждает, что нельзя мириться с подобным заявлением, если его позволяют себе официальные лица страны.

К слову, отсутствием в заявлении Белого дома упоминания о роли Советского Союза в победе над фашизмом были возмущены многие россияне. Под постом свои комментарии оставили более 138 тысяч человек, среди которых Тимати, Айза Анохина, Валерия, Наталья Рудова, Юлия Барановская, Мария Кожевникова и многие другие.



