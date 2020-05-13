В стране появится новый субъект федерации

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соглашение о создании единого региона.

Меморандум об объединении российских субъектов был подписан в среду, 13 мая, сообщает РБК.

Ранее "Утро.ру" сообщало о начале интеграционных процессов между двумя регионами.