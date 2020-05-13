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Два российских региона объединят

В стране появится новый субъект федерации

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соглашение о создании единого региона.

Меморандум об объединении российских субъектов был подписан в среду, 13 мая, сообщает РБК.

Ранее "Утро.ру" сообщало о начале интеграционных процессов между двумя регионами.

Ольга ФЕДОРОВА

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