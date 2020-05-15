Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинский политик: Москве выгодно вернуть Крым и Донбасс

Украинский политик: Москве выгодно вернуть Крым и Донбасс
Константин Грищенко. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Бывший советский дипломат хочет "добром" убедить Россию

Бывший вице-премьер Украины Константин Грищенко заявил в эфире телеканала Ukrlife.tv, что Россию, в конце концов, удастся убедить в том, что ей выгодно возвращение Крыма и Донбасса. По его словам, вряд ли стоит рассчитывать, что Москва изменит свою политику только потому, что у нее упали все экономические показатели. Однако якобы постепенно она осознает невозможность удержать все.

"Если позволить Донбассу вернуться полноценной частью Украины, это откроет возможности для нормальных, добрососедских отношений с Россией", – сказал Грищенко. Политик считает, что, пока не решен вопрос возвращения Крыма, невозможно говорить о том, что русские и украинцы – братские народы.

Константин Грищенко – выпускник МГИМО и дипломат со стажем. С 1981-го по 1991 г. он работал в МИД СССР, а затем, после распада Советского Союза вернулся в Киев. Политик способствовал подготовке украинских дипломатов в странах Европы и США, а в 2000 г. был назначен послом Украины в США. Через три года возглавил МИД Украины. В 2012 – 2014 гг. работал под руководством Николая Азарова, который после смены власти в Киеве переехал в Россию

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей