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Путин устроил разнос чиновникам

Путин устроил разнос чиновникам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРоспотребнадзор раскрыл причину тяжелого течения коронавируса
Глава государства пояснил, какое поручение он дал по поводу выплат медикам

Президент России Владимир Путин сделал выговор чиновникам, по вине которых медицинские работники не получили обещанных денег за борьбу с эпидемией коронавируса.

"Послушайте внимательно! Мы договорились, и было четко сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не какие-то часы и минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры", – возмутился президент, узнавший, что не все деньги дошли до медперсонала.

Он предупредил, что в начале следующей неделе проведет совещание, на котором должны быть представлены данные о выплате пособий по каждому региону страны.

Ранее в пятницу, 15 мая, премьер Михаил Мишустин потребовал от профильных ведомств и глав регионов ликвидировать задолженности перед медиками. О том, как выполнено это поручение, власти узнают из первых рук: на сайте "Госуслуги" с 18 мая будет запущен сервис, где врачи смогут оставлять жалобы.

Николай ВИКТОРОВ

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