Бывшего президента Грузии порадовало, что украинский лидер не стал вором

Саакашвили заявил, что Зеленскому удалось поставить себя на один уровень с народом и не обзавестись "дорогими друзьями" за время пребывания на посту. Поэтому экс-президент Грузии согласился сотрудничать с украинским лидером.

"Мне кажется, самое главное его достижение – что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не участвует в коррупции", – высказался Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, политик отметил, что президент Незалежной стремится реформировать страну. По словам Саакашвили, если бы он не увидел реального желания улучшить положение в государстве, он бы не взял на себя роль "свадебного генерала", уточняет "Свободная пресса".

Ранее "Утро.ру" писало, что экс-президент Грузии привлек США к реформированию Украины.