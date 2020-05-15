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Саакашвили объяснил желание работать с Зеленским

Бывшего президента Грузии порадовало, что украинский лидер не стал вором

Саакашвили заявил, что Зеленскому удалось поставить себя на один уровень с народом и не обзавестись "дорогими друзьями" за время пребывания на посту. Поэтому экс-президент Грузии согласился сотрудничать с украинским лидером. 

"Мне кажется, самое главное его достижение – что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не участвует в коррупции", – высказался Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина". 

Кроме того, политик отметил, что президент Незалежной стремится реформировать страну. По словам Саакашвили, если бы он не увидел реального желания улучшить положение в государстве, он бы не взял на себя роль "свадебного генерала", уточняет "Свободная пресса"

Ранее "Утро.ру" писало, что экс-президент Грузии привлек США к реформированию Украины. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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