Лидер Незалежной следует курсом, выбранным революционерами Майдана

Президент Украины Вадимир Зеленский не движется в направлении достижения мира в Донбассе, следуя путем своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Так она оценила последние шаги экс-комика, отказавшегося предоставлять особый статус шахтерскому региону, а также продлившего санкции в отношении российских соцсетей.

"Вместо движения к миру на Донбассе мы видим консервацию курса Порошенко в чистом виде", – цитирует РИА "Новости" депутата.

Она считает, что Зеленский совершено не готов выполнять ни минские соглашения, ни реализовывать предвыборные обещания, которые сам давал избирателям.

По словам Паниной, действиями нынешнего лидера Незалежной разочаровываны как за пределами страны, так и внутри ее, о чем говорят неуклонно падающие рейтинги президента.

Также депутат отметила сегодняшнее решение Зеленского о продлении запрета российских сайтов и соцсетей на Украине. Блокируя новостное пространство Незалежной от русскоязычных информационных ресурсов и социальных сетей, украинский лидер продолжает традиции утвердившегося в стране после 2014 года "авторитарно-националистического государства", подчеркнула Панина.

Напомним, накануне представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса региона в Конституции страны.

А сегодня Зеленский подписал указ о продлении еще на три года запрета работу российских интернет-ресурсов на Украине. Правда, неожиданно сделал ряд исключений. Из санкционного списка убрали российского производителя корпоративной информсистемы "Парус". В результате рестрикции были отменены против девяти компаний этой группы, сообщает "112".

