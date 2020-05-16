Неутешительный прогноз сделали в России

В Совфеде считают, что Незалежная может лишиться Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. Такого мнения придерживается зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он выразил глубокую обеспокоенность судьбой Украины, где наблюдается раскол в обществе. Президент Владимир Зеленский, по словам Джабарова, страной фактически не управляет. При этом существует угроза ухудшения ситуации, когда некие "силы" могут окончательно расшатать государственность. В Совфеде считают, что за регионами Юго-Востока, которые не желают возвращаться в состав единой Украины, могут последовать и другие. Они пока выжидают, отметил Джабаров в беседе с "Парламентской газетой".

Сенатор не исключил, что Незалежная до конца 2020 года может отказаться от Минских соглашений, для выполнения которых власти и так практически ничего не делают.

Напомним, ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен завершить войну в Донбассе до конца своего президентского срока. При этом он подчеркнул, что если Минские соглашения не будут работать, Киев найдет другую тактику.