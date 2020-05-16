Зеленского подняли на смех за санкции против снявшего Крымский мост космонавта
Владимир Зеленский подписал указ о санкциях, под которые попали российские учреждения культуры и науки, а также несколько сотен физических и юридических лиц. Так ограничительные меры затронули Эрмитаж и МГУ, а также крымские учреждения и тех, кто проживает на полуострове.
В частности, в "черный список" попал крымский космонавт Антон Шкаплеров, который радовал россиян снимками Крымского моста с МКС. За это украинского лидера публично осмеяли. Саркастично высказался по этому поводу российский журналист Армен Гаспарян.
"Президент Украины Владимир Зеленский обьявил санкции против космонавта Антона Шкаплерова на три года за то, что тот во время пребывания на МКС фотографировал из космоса Крымский мост и радовался", – написал он в субботу в своем телеграм-канале.
Напомним, о том, что Украина расширила санкции против России, стало известно накануне. Указ опубликован на сайте президента Незалежной. Список получился весьма обширным.
Накануне россияне отметили знаменательный день – Крымскому мосту исполнилось два года. О том, как "стройке века" угрожали США и Украина – в нашемматериале.
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