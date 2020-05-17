Зеленский придумал новую стратегию по возвращению Донбасса
Глава Незалежной Владимир Зеленский меняет подход страны по решению конфликта на Донбассе. По крайней мере, так заявила депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Марина Бардина.
Как объяснила нардеп, лидер украинцев, придя к власти, продолжил заниматься этим вопросом так, как делал его предшественник Петр Порошенко. Однако, по ее словам, стратегия экс-президента Украины шесть лет не работала и не даст плоды и в дальнейшем. Поэтому в Незалежной сейчас идет изменение процессов.
"Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе", – заявила Бардина в интервью телеканалу "НАШ".
Депутат добавила, что на этой неделе прошли первые переговоры официальных должностных лиц Украины. Она подчеркнула, что Киев якобы начал выполнять минские договоренности.
В начале мая Зеленский поменял членов контактной группы в Минске, которая занимается разрешением конфликта на Донбассе. Так, например, туда вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Однако в ДНР сочли, что новый состав никак не повлиял на ход переговоров, писали РИА "Новости".
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